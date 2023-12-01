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Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2023 18:11
Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО

Состоялась жеребьевка нового сезона чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который стартует 5 декабря, примут участие 16 команд.

В мероприятии приняли участие президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Сархан Гаджиев, представители Профессиональной Футбольной Лиги и члены команд.

Заявив об успешном выступлении нашей сборной на чемпионате мира по мини-футболу, С.Гаджиев пожелал командам успехов в связи с началом нового сезона.

Э.Мамедов в свою очередь поблагодарил членов сборной за успехи на чемпионатах Европы и мира. Он отметил, что высоко ценит успехи, достигнутые именно нашими местными спортсменами.

Затем были показаны видеоролики о турнире, который будет проходить в Баку, посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку, а также Лиге чемпионов, Кубке Европы, Кубке Бизнед и чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Позже состоялась церемония жеребьевки. Согласно жеребьевке определились матчи первого тура.

I тур
"Абшерон" - "Бирбаша Баку"
"Рела Баку" - "Атешгях"
"Динамо Гянджа" - "Сиязань"
"Дирчелиш" - "Азнур"
"Ветеран" - "Baku Fire"
"Зира" - "Одлар Юрду"
"Интер" - "Сумгаит"
"Туран" - "Галакси Шуша"

Отметим, что команды, которые займут первые 8 мест в чемпионате Азербайджана, выйдут в плей-офф. После этого победитель и призеры будут определены по олимпийской системе. Игры пройдут в Бакинской Теннисной академии и будут транслироваться в прямом эфире İdman TV.

Эмин Ага

İdman.biz

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