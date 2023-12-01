Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

«Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата». Как сообщает İdman.biz, об этом на послематчевой пресс-конференции после выездного матча против норвежского «Мольде» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:2) заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

Одновременно наставник добавил, что рассчитывал на лучшее. «Я думал, что у нас не возникнет таких сложностей, мы быстрее привыкнем к полю. Но футболисты не смогли адаптироваться к погодным условиям и искусственному покрытию. Мы уже говорили о том, что в матче нам придется пережить трудности. К счастью, игрокам удалось это сделать. Теперь осталось провести заключительную встречу против «Хаккена» в Баку. Постараемся подготовится к ней как можно лучше. Надо сыграть более вниманительно. Благодарю своих футболистов за то, что они не потеряли веру по ходу встречи с «Мольде», несмотря на все трудности», - отметил Гурбанов.

Также он рассказал о заменах. «Мы готовились к ним, просто некоторые из них были неожиданными. Но нужно ценить и соперника, а «Мольде» - качественная команда. Они настолько просто адаптировали свою систему, что каждый знает, что делать. Во многих эпизодах мы были осторожны и предотвращали опастности. Вышедшие со скамейки показали себя неплохо. Да, команда оказалась чуть расбалансированной, но действовали более решительно и агрессивно», - добавил наставник «Карабаха».

Он также коснулся темы продуктивного использования последних минут встречи. «Голы на последних минутах – это средство для роста команды. В таких матчах забитый в конце мяч придает и мотивацию, и уверенность. Гол, который мы пропустили на последних минутах домашнего матча с «Байером», оказал большое влияние на ребят. И если у нас появится шанс, то мы воспользуемся им по максимуму. Если удастся сделать это в последнем матче, то придется дейстовавать более осторожно, активно и хладнокровно. Мы рады, что обеспечили себе место в плей-офф еврокубков. Сегодня у нас наблюдался небольшой дефицит в средней линии. И Марко Янкович, и Патрик Андраде устали, Ричард Алмейда находился на скамейке запасных. Но отсутствие Жулио Ромао и неожиданная замена Жуниньо разрушили наши планы. Мы всегда ищем хороших исполнителей. Я хотел бы привезти двух зимой. Наличие большего количества здоровых футболистов облегчает нашу работу».

Гурбанов также рассказал о голе Бахлула Мустафазаде и матче с «Хаккеном» в последнем туре: «Были моменты, когда оба наших центральных защитника рисковали. Бахлул Мустафазаде пошел вперед и остался на лицевой линии после углового. Я даже сказал ему вернуться. Мы должны постараться быть хладнокровными и находчивыми в последней встрече. «Хеккен» проиграл все свои игры в группе. Они приедут в Баку с желанием. Мы должны быть к этому готовы. Если будем слишком нетерпеливы, это может помешать. Мы постараемся спокойно подготовиться к этой встрече. У меня были более захватывающие и напряженные игры. «Сегодня было не так много волнения, я был расслаблен».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz