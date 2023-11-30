Норвежский финал "Карабаха"

Сегодня «Карабах» проведет, возможно, самый главный матч сезона. Выезд в Норвегию в гости к «Мольде» будет для команды определеляющей в плане перспектив борьбы за выход в плей-офф Лиги Европы. И чтобы снять все вопросы чемпиону Азербайджана желательно побеждать, хотя и ничья будет приемлемым результатом.

Как передает İdman.biz, перед ответственной игрой произошло знаковое событий, которое хоть напрямую и не связано с предстоящей игрой, наверняка сыграют свою положительную роль в настрое команды. Речь идет о предпремьерном показе фильма «Когда молчат стадионы», посвященном Гурбану Гурбанову. Уже сегодня картина выходит в широкий прокат и наверняка все те эмоции, которые нашли отражение на мероприятии, дополнительно помогут настрою команды.

Еще 20 дней назад, по завершении четвертого тура Лиги Европы, стало очевидно, что встреча «Мольде» - «Карабах» станет сродни финалу. У обоих команд по 6 очков, но теперь норвежцы имеют фактор своего поля. Которое, учитывая погодные условия в Норвегии в этот период времени, может сыграть немаловажную роль. Впрочем, агдамцы уже привыкли к подобным непростым выездам и ненастьем их не испугаешь. Команда прекрасно понимает задачи, которые предстоет ей решать за 90 минут игры и наверняка Гурбанов уже выработал план, который его подопечные постараются реализовать.

Учитывая важность результата, вряд ли можно будет ждать от команд красивого футбола. Гости вряд ли будут форсировать события, ведь со стратегической точки зрения их устроит и ничья. Тогда как «Мольде» постарается действовать первым номером и искать счастья в атаке. А «Карабах», известный своей гибкой тактической системой, может сыграть по-разному, в зависимости от поисходящего на поле.

«Это будет матч двух опытных и качественных команд», - отметил перед игрой Гурбанов. Он также рассказал об игровой системе соперника, подчеркнув, что это компактная и мобильная команда. Однако дал понять, что в Норвегию «Карабах» прибыл за благоприятным результатом, которого постарается добиться. «Наша мотивация - показал лучший результат. Надо максимально использовать свою игру», - емко сформировал наставник «Карабаха» задачу на сегодняшний матч.

Осталось привести план в действие.



Заки Фейзуллаев

İdman.biz