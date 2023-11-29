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"Карабах" возместит ущерб, нанесенный болельщиками

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 16:11
"Карабах" возместит ущерб, нанесенный болельщиками

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА, на котором была дана юридическая оценка нарушениям, допущенным в 14-м туре азербайджанской премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что «Сабах» оштрафован на 800 манат за то, что после домашней игры с «Карабахом» на поле вышли посторонние лица.
Вместе с тем, агдамцы возместят ущерб стадиону за 82 кресла, разбитых болельщиками.

«Габала» перечислит штраф в размере 500 манат. Причина – выход боллбоев на поле на 86-ой минуте встречи с "Туран Товузом".

Но раскошелятся и гости. Использование пиротехнических средств фанатами «Туран-Товуза» в дополнительные минуты матча обойдется им в 1500 манат.
«Нефтчи» оплатит штраф в размере 800 манат за то, что после домашней игры с «Араз-Нахчываном» на поле появились посторонние лица. Еще на 500 манат бакинский клуб наказан за оскорбительные выражения болельщиков в адрес футболиста соперника. Это уже второй случай в текущем сезоне.

İdman.biz

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