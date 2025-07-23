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Бекали говорил про "Карабах", но забыл про "Шкендию"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 01:35
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Бекали говорил про "Карабах", но забыл про "Шкендию"

Потенциальные соперники агдамского «Карабаха» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов — «Шкендия» (Северная Македония) и ФКСБ (Румыния) — провели первый матч второго раунда квалификации еврокубка.

Как передает İdman.biz, «Шкендия», игравшая на своем поле, одержала победу над румынским клубом со счетом 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте забил Альхассан.

Напомним, что «Карабах» в случае победы во втором раунде квалификации Лиги чемпионов над ирландским «Шелбурном» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Шкендия» — ФКСБ.

Также отметим, что ранее владелец ФКСБ Джиджи Бекали сделал дерзкое заявление, выразив уверенность, что его команда одолеет «Карабах», если встретится с ним в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Пока же у румын возникли трудности уже на стадии второго отборочного раунда.

İdman.biz

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