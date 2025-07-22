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"Зиря" оштрафовал Рафаэла Утциг и отправил его в дубль

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2025 22:17
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"Зиря" оштрафовал Рафаэла Утциг и отправил его в дубль

Бразильский полузащитник Рафаэл Утциг покинет "Зиря".

Как передает İdman.biz, об этом заявил главный тренер команды Рашад Садыхов на предматчевой пресс-конференции перед ответной игрой второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против хорватского "Хайдука".

По словам Садыхова, легионер с опозданием присоединился к команде, что стало причиной его перевода в резервный состав. Кроме того, футболист был оштрафован за нарушение дисциплины.

Наставник отметил, что клуб получил предложения по Утциг, однако они не устроили "Зиря" ни по условиям, ни по сумме. Таким образом, стороны близки к разрыву контракта.

İdman.biz

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