Гурбана Гурбанова устроит даже минимальное поражение "Карабаха" в Ирландии

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил, что его команду может устроить даже минимальное поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского «Шелбурна», сообщает İdman.biz.

«Возможно, нас устроит даже поражение с минимальным счетом. Впереди еще вторая игра, и у нас будет возможность лучше подготовиться. Мы играем против очень дисциплинированной команды. Не хочу перехваливать соперника, но они действительно заслуживают уважения — особенно опасны у себя дома, где всегда тяжелая атмосфера», — отметил Гурбанов на предматчевой пресс-конференции.

Тренер «Карабаха» также подчеркнул, что внимательно изучил стиль «Шелбурна»: «У них есть свой почерк, игроки дисциплинированы и физически сильны. Они умеют выходить в быстрые контратаки, играют позиционно и опасны при стандартах. Мы должны свести количество ошибок к минимуму, чтобы добиться результата».

Гурбанов напомнил, что «Карабах» 11 лет подряд выступает в основной стадии еврокубков: «Никакого секрета нет. Все дело в серьезном отношении клуба к своей работе. Бывают сложности, но мы продолжаем добиваться стабильных результатов — и это уже большой успех».

Первый матч между «Шелбурном» и «Карабахом» пройдет в Ирландии в среду, 23 июля. Ответная игра состоится спустя неделю в Баку.

İdman.biz