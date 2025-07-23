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Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 03:02
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Азербайджанский футболист сменил клуб в Таиланде

Азербайджанский футболист Мамед Гулиев, долгое время выступающий в Таиланде, продолжит карьеру в новом клубе.

Как сообщает İdman.biz, 30-летний полузащитник перешел в команду третьей лиги Таиланда — "Интер Бангкок".

Гулиев подписал с новым клубом однолетний контракт, завершив сотрудничество с "Муанг Лоеи Юнайтед".

Ранее он также защищал цвета таких команд, как "Ряван", "Интер" (ныне "Шамахы"), "Шувелан", а также нескольких тайских клубов: "Кампхэнгпхет", "Касем Бундит", "Тонбури Юнайтед", "Уттарадит" и "Сарабури Юнайтед".

İdman.biz

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