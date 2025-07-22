Главный тренер "Хайдука": "Зиря один из самых сложных соперников в еврокубках"

Наставник хорватского "Хайдука" Гонсало Гарсия высоко оценил "Зире" накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает İdman.biz.

На пресс-конференции в Баку испанский специалист подчеркнул, что его команда готова к борьбе:

"Сезон еврокубков начался, и мы готовы к конкуренции. "Зиря" один из самых сильных соперников в этих турнирах. Завтра мы хотим добиться хорошего результата. Мы новая команда, а Рашад Садыхов уже много лет работает с "Зиря", что говорит о стабильности и четком понимании целей".

Матч "Зиря" – "Хайдук" состоится 23 июля в 19:30 на Bakcell Arena, ответная встреча — 31 июля в 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Полюд" в Сплите.

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