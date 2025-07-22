"Карабах" ждет серьезное испытание в Дублине — удастся ли прервать 11-матчевую серию соперника?

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет в гостях с чемпионом Ирландии — клубом «Шелбурн».
Как сообщает İdman.biz, соперник не проигрывает дома в еврокубках уже 11 матчей подряд.
В этих встречах ирландская команда одержала 6 побед и 5 раз сыграла вничью. Такие клубы, как «Хайдук», «Депортиво» и «Лилль», не смогли победить на стадионе «Толка Парк» в Дублине. Правда, эти игры относятся к сезонам 2003/2004 и 2004/2005. Последним клубом, который сумел обыграть «Шелбурн» в Дублине, была «Олимпия» из Словении.
Отметим, что команда Гурбана Гурбанова встретится с ирландским чемпионом завтра. Первая игра второго квалификационного раунда начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Ответный матч пройдет 30 июля в Баку.
Последние 11 домашних матчей «Шелбурна» в еврокубках:
0:0 — KR Рейкьявик (Исландия)
2:0 — «Хайдук» (Хорватия)
0:0 — «Депортиво» (Испания)
2:2 — «Лилль» (Франция)
4:1 — «Гленторан» (Северная Ирландия)
0:0 — «Стяуа» (Румыния)
4:0 — «Ветра» (Литва)
1:0 — «Оденсе» (Дания)
2:1 — «Сент-Джозефс» (Гибралтар)
0:0 — «Цюрих» (Швейцария)
1:0 — «Линфилд» (Северная Ирландия)
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