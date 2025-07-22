"Карабах" ждет серьезное испытание в Дублине — удастся ли прервать 11-матчевую серию соперника?

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет в гостях с чемпионом Ирландии — клубом «Шелбурн».

Как сообщает İdman.biz, соперник не проигрывает дома в еврокубках уже 11 матчей подряд.

В этих встречах ирландская команда одержала 6 побед и 5 раз сыграла вничью. Такие клубы, как «Хайдук», «Депортиво» и «Лилль», не смогли победить на стадионе «Толка Парк» в Дублине. Правда, эти игры относятся к сезонам 2003/2004 и 2004/2005. Последним клубом, который сумел обыграть «Шелбурн» в Дублине, была «Олимпия» из Словении.

Отметим, что команда Гурбана Гурбанова встретится с ирландским чемпионом завтра. Первая игра второго квалификационного раунда начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Ответный матч пройдет 30 июля в Баку.

Последние 11 домашних матчей «Шелбурна» в еврокубках:

0:0 — KR Рейкьявик (Исландия)

2:0 — «Хайдук» (Хорватия)

0:0 — «Депортиво» (Испания)

2:2 — «Лилль» (Франция)

4:1 — «Гленторан» (Северная Ирландия)

0:0 — «Стяуа» (Румыния)

4:0 — «Ветра» (Литва)

1:0 — «Оденсе» (Дания)

2:1 — «Сент-Джозефс» (Гибралтар)

0:0 — «Цюрих» (Швейцария)

1:0 — «Линфилд» (Северная Ирландия)

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