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Владелец румынского клуба уверен в победе над "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2025 21:53
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Владелец румынского клуба уверен в победе над "Карабахом"

Владелец румынского клуба ФКСБ Джиджи Бекали прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает İdman.biz.

В случае победы над «Шкендией» из Северной Македонии команда может встретиться с победителем пары «Шелбурн» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан).

Бекали выразил уверенность в силах своей команды и заявил, что «Карабах» не представляет для него серьезной угрозы.

«Мы уже выбивали "Карабах" раньше. И сейчас выбьем — у них всего два матча в ногах. Если ты не можешь пройти "Карабах", то о какой Лиге чемпионов можно говорить? Они не нашего уровня — ни клуб, ни футбол. Мы их разнесем», — цитирует Бекали Fanatik.

Он также подчеркнул, что рад началу противостояния на домашнем стадионе:
«Это даже лучше. Надо побеждать 2:0, 3:0 — и тогда в ответной игре будет спокойно».

Первый матч ФКСБ против «Шкендии» состоится 22 июля. Матчи третьего квалификационного раунда намечены на 5–6 и 12 августа. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость «Карабаха» оценивается в 24,15 млн евро, тогда как у ФКСБ — 51,38 млн.

Впрочем, в футболе, как известно, рыночная стоимость клубов или футболистов не всегда имеет ключевое значение. Да и «Карабах» не раз доказывал, что способен преподносить сюрпризы — к тому же ФКСБ не выглядит грозным соперником. «Карабах» встречался и с гораздо более сильными командами.

İdman.biz

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