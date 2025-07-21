Азербайджанская спортивная академия присоединилась к проекту УЕФА

Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта вошла в число участников международного проекта, реализуемого при поддержке УЕФА и УЕФА Academy.

Как сообщает İdman.biz, цель инициативы — разработка научных подходов к снижению травматизма среди женщин-футболисток с учетом локальных условий.

Проект охватывает ряд стран Центральной и Восточной Европы, включая Хорватию, Эстонию, Латвию, Словению и Азербайджан. Руководителем выступает преподаватель магистерской программы по спортивной медицине и реабилитации King’s College London — Паулина Клосковска. От Азербайджана проект курируют Зарифа Камилова и Рауф Алиев.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с Польской футбольной федерацией и уже получила высокую оценку в научных кругах. Публикация первых результатов и материалов проекта ожидается в ближайшие месяцы.

İdman.biz