Главный тренер "Кяпаза": "Постараемся устранить недостатки в клубе"

Главный тренер «Кяпаза» Адиль Шюкюров прокомментировал контрольный матч против «Габалы», который состоялся в рамках предсезонного сбора, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, встреча была частью запланированной программы подготовки:

«Это был наш первый матч на сборах. Мы использовали игру для проверки футболистов, учитывая проведенные тренировки. Первый тайм прошел на равных. Во втором тайме дали шанс молодым местным игрокам. Были позитивные моменты, которые внушают надежду. Будем работать над устранением недостатков и продолжим развитие. Работа по комплектации состава продолжается, скоро к команде присоединятся новые игроки».

Также Шюкюров поблагодарил болельщиков, поддержавших команду в Габале, и отметил, что команда сделает все возможное, чтобы радовать своих фанатов.

Отметим, что матч завершился победой «Габалы» со счетом 2:0.

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