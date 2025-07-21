"Нефтчи" прощается с одним из своих трениров

В составе тренерского штаба «Нефтчи-2» произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, тренер Анар Велиев покинул свой пост.

Специалист, проработавший в системе «Нефтчи» с 2021 года, с сезона 2022/23 являлся помощником Рашада Абдуллаева в дубле. За этот период команда добилась значительных успехов, завоевав золотые медали Лиги дублеров в сезоне 2023/24, серебро в следующем сезоне, а также серебряные медали Первого дивизиона в кампании 2022/23.

Клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов в профессиональной карьере.

İdman.biz