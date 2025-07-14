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"Габала" осталась должна ПФЛ крупную сумму денег

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июля 2025 00:36
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"Габала" осталась должна ПФЛ крупную сумму денег

Футбольный клуб «Габала» до сих пор не погасил задолженность в размере 110 тысяч манатов перед Профессиональной футбольной лигой Азербайджана (ПФЛ) за сезон 2023/2024.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил спортивный директор клуба Сабухи Сафиярлы в эфире программы "OffTop" на телеканале İctimai TV.

По его словам, клуб уже обратился к ПФЛ с просьбой аннулировать хотя бы часть этой суммы, учитывая финансовые трудности и поддержку со стороны АФФА в размере 700 тысяч манатов.

«Перед вылетом из Премьер-лиги в Первую лигу у нас осталась задолженность в размере 110 тысяч манатов перед ПФЛ. АФФА оказала нам поддержку в 700 тысяч манатов. Мы просили ПФЛ: если денег не даете, хотя бы эти 110 тысяч спишите. Но они отказались», — отметил Сэфиярлы.

Он рассказал, что половина суммы — 50 тысяч манатов — пришлась на штраф за регистрацию 13-го легионера. Как выяснилось, это произошло из-за ошибки менеджера, который посчитал молодого игрока Эльнура Ибрагимова гражданином Азербайджана, хотя тот имел российское гражданство.

«Мы в конце сезона начали привлекать молодежь из дубля. Зарегистрировали их в заявке, чтобы почувствовали атмосферу. Один из них — Эльнур Ибрагимов — оказался россиянином, но мы этого не знали. Менеджер утвердил заявку, думая, что он местный. Игрок даже не вышел на поле, был в запасе, а теперь и вовсе завершил карьеру. В итоге получили огромный штраф», — рассказал он.

Несмотря на обращение и разъяснение ситуации, ПФЛ отказалась идти навстречу клубу.

«Мы объяснили: это ошибка, вы сами знаете. Предложили даже совместно выступить с заявлением. Но все равно не списали. Теперь ни за что теряем 50 тысяч. В прошлом году мы продали два автобуса ради академии, а теперь еще и штраф платим. Формально решение правильное, но можно было проявить понимание», — подытожил Сэфиярлы.

İdman.biz

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