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В какую корзину попадет "Карабах" в третьем квалификационном раунде ЛЧ?

Азербайджанский футбол
Новости
10 Мая 2025 19:08
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В какую корзину попадет "Карабах" в третьем квалификационном раунде ЛЧ?

Корзина "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу пока не определена. Напомним, что чемпион Азербайджана стартует со второго квалификационного раунда,

İdman.biz сообщает, что дальнейшая судьба агдамской команды, которая в первой жеребьевке сезона попадет в число сеяных, зависит от того, кто станет чемпионом в трех странах.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 21 июля. Она пройдет перед вторым квалификационным раундом.

В жеребьевке примут участие 12 пар из предыдущего этапа. Эти пары будут распределены согласно коэффициенту более высокой по рейтингу команды.

Шесть команд составят пары из числа сеяных. Три из них уже известные. Матчи между командами "Црвена Звезда" (Белград) и "Слован" пройдут в группе сильнейших. Хотя чемпион Дании пока не определился, "Копенгаген" или "Мидтъюлланд" будут в числе несеяных.

Остальные три команды пока не определились. "Карабах", обеспечивший себе чемпионство, является первым среди добившихся этого и претендентов на попадание в число сеяных команд.

Но чемпион одной из трех стран все еще может потеснить представителя Азербайджана из этой корзины. Это "Динамо" Загреб, "Маккаби Тель-Авив" и "Ференцварош".

В настоящее время только последний лидируетс в Венгрии с преимуществом в три очка. "Динамо", занимающее второе место в своей стране, отстает от лидера на один балл, а "Маккаби" у себя в первенстве - на три. Если кто-то из них не станет чемпионом, "Карабах" попадет в число сеяных.

Отметим, что второй квалификационный раунд, в котором примут участие все эти команды, пройдет 22–23 и 29–30 июля.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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