Что ждет Амина Рзаева: "Порту", ​​"Спортинг" или..?

XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу ознаменовался дебютом Амина Рзаева, которому еще не исполнилось 16 лет. Молодой защитник «Карабаха» стал шестым подростком, сыгравшим в матче Премьер-лиги за последние 15 лет.

Как сообщает İdman.biz, карьеры других 15-летних футболистов, дебютировавших в период с 2010 по 2025 годы, сложились не слишком успешно.

Правда, некоторые из них даже выступали за национальную сборную. Но у них не хватило сил продержаться больше 1-2 матчей.

В клубе, взрастившем Криштиану Роналду

Будаг Насиров, которому принадлежит рекорд самого молодого дебютанта за последние 15 лет, объявленный ПФЛ, смог продвинуться дальше остальных. Его подписал португальский «Спортинг», где начинал талантливый Криштиану Роналду. Азербайджанский полузащитник провел два сезона во второй команде клуба, не добившись особых результатов, а затем вернулся на родину. Будаг, начинавший свою карьеру в «Туране», вернулся в Товуз, на этот раз в «Туран Товуз», поиграв также за «Араз-Нахчыван», «Сумгайыт», «Кяпаз» и «Зиря». Насиров здесь себя не проявил, испытывал проблемы, был отправлен в дублирующий состав, подвергался дисквалификациям и исчез с футбольной сцены в прошлом году в возрасте 28 лет. На его счету одна игра за сборную.

Неровная карьера, связанная с «Раваном»

Анар Гасанов, занимающий второе место в списке, многим даже не знаком. Правда, был еще один футболист с таким именем. Анар, родившийся в 1997 году, на 14 лет моложе другого. Полузащитник, дебютировавший за «Раван» в сезоне 2012/13 и позже сыгравший в своем втором матче, оставался в составе бакинской команды в течение следующих трех сезонов. Однако в последующие годы он принял участие лишь в одной кубковой игре. Анар, чья профессиональная карьера завершилась всего четырьмя матчами, ушел из футбола вместе с «Раваном».

Обидчик "Нефтчи"

Еще один талант в списке был из Португалии. Орхан Алиев, перешедший в более престижный «Порту», ​​рассматривался для включения в резервную команду, но не подошел. Спустя годы полузащитник, бывший легионером, некоторое время играл за «Сиони», представителя низшей лиги в Грузии. Футболист, выступавший в Азербайджане за «Сумгайыт», «Хазар Лянкяран», «Кяпаз», «Зиря» и «Араз-Нахчыван», запомнился тем, что в прошлом сезоне в составе последнего забил три гола в ворота «Нефтчи». Орхан, который также некоторое время играл в Первом дивизионе, в настоящее время борется за попадание в основной состав «Туран Товуза». Хотя Орхан получил приглашение в основную сборную Азербайджана, возможности дебютировать у него не было.

В поисках исцеления в "Шафа"

Карьера Эльнура Джафарова похожа на карьеру других игроков, которые дебютировали рано и не в полной мере оправдали ожидания. 28-летний футболист играет во Второй лиге, где собрано много бывших знаменитостей. Полузащитник, перешедший зимой из команды Первой лиги «Имишли» в клуб второй лиги «Шафа», сумел подняться в составе нового коллектива на лигу выше. Эльнур, выступавший за «Кяпаз» в Премьер-лиге в прошлом сезоне, также имеет в своем активе один матч за сборную и неудачную карьеру легионера. Как и у Будага и Орхана, его путь пролегал через Португалию. Вскоре после этого контракт Джафарова, подписавшего однолетнее соглашение с клубом низшей лиги «Тондела», был расторгнут. «Дугополье» в низшем дивизионе Хорватии также не стал трамплином для Эльнура. Футболист, выступавший в Азербайджане за «Хазар Лянкяран», «Нефтчи», «Шамахы» и «Кяпаз», а также за представителя Первой лиги «Гарадаг Локбатан», не смог в полной мере раскрыть свой талант.

Надежда еще есть

До Амина последним игроком, дебютировавшим в Премьер-лиге до достижения 16-летнего возраста, был Сабухи Абдуллазаде. Полузащитник, выступающий за «Сумгайыт» на протяжении восьми сезонов, известен своей преданностью клубу. Хотя он и не был легионером, как другие, но и не переходил в клубы низших дивизионов. Сабухи, дебютировавший в этом году за сборную и сыгравший в двух матчах, пока не достиг уровня амбициозных команд страны. Но у полузащитника все еще есть небольшой шанс проявить себя в ближайшие годы - либо в амбициозной команде, либо за рубежом.

Агент ФИФА: "Амину повезло, что он в "Карабахе"

Мы спросили у Вагифа Гейдарли, одного из известных агентов ФИФА в Азербайджане, почему тем, кто в раннем возрасте испытывает азарт Премьер-лиги, не удается добиться больших успехов. Опытный футбольный специалист обосновал это в первую очередь возрастом:

«Говоря о тех, кто дебютировал в Премьер-лиге в 15 лет, я, прежде всего, хотел бы сказать, что этот возраст - переходный период в жизни человека. Если понаблюдать, то мы увидим, что были футболисты, которые до 15-16 лет производили очень хорошее впечатление, которых все хвалили, а потом они слабели. Или, наоборот, футболисты, которые до этого возраста были никому не известны, потом начинают набирать обороты. Такова человеческая жизнь, есть переходный период, и на самом деле меняются и другие компоненты, начиная с голоса. В этом возрасте происходит очень много изменений. В это время очень важны такие факторы, как кто развивается или нет, окружение, команда, оказываемая поддержка».

Гейдарли не совсем согласен с идеей о том, что ранние дебюты «сжигают» будущую карьеру футболистов:

«Не будем говорить, что «сжигает». Факторов может быть много. Это индивидуальный вопрос, у каждого человека он свой. У кого-то может быть так, а у кого-то нет. Было бы неправильно говорить, что ранние выступления всех их «сожгли».

Агент ФИФА считает, что Амина Рзаева, дебютировавшего в составе «Карабаха», ждет более успешная карьера:

«Как и всем нашим футболистам, мы желаем Амину успехов. Надеемся, его карьера будет успешной. Ему повезло, что он находится в «Карабахе». Его окружают опытные футболисты, хорошая команда и хороший главный тренер. Мы верим, что у него не возникнет подобных проблем, и его карьера будет успешной».

Вугар Хейруллаев

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