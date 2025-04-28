Футболист "Зиря" попал в сферу интересов "Спартака" и "Фенербахче"

Форвард азербайджанского "Зиря" Салифу Сума привлёк внимание ряда зарубежных клубов.

Как сообщает İdman.biz, московский "Спартак" заинтересован в подписании 21-летнего гвинейского нападающего.

Ранее сообщалось, что интерес к Суме проявлял и другой российский клуб — "Локомотив", готовый заплатить за игрока около 800 тысяч евро.

Салифу Сума, чей контракт с "Зире" рассчитан до лета 2027 года, также находится в поле зрения киевского "Динамо" и турецкого "Фенербахче". Помимо этого, игроком интересуются болгарские клубы "Лудогорец" и ЦСКА.

В нынешнем сезоне Сума провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 результативными передачами.

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