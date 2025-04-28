28 Апреля 2025
RU

Футболист "Зиря" попал в сферу интересов "Спартака" и "Фенербахче"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2025 19:16
20
Футболист "Зиря" попал в сферу интересов "Спартака" и "Фенербахче"

Форвард азербайджанского "Зиря" Салифу Сума привлёк внимание ряда зарубежных клубов.

Как сообщает İdman.biz, московский "Спартак" заинтересован в подписании 21-летнего гвинейского нападающего.

Ранее сообщалось, что интерес к Суме проявлял и другой российский клуб — "Локомотив", готовый заплатить за игрока около 800 тысяч евро.

Салифу Сума, чей контракт с "Зире" рассчитан до лета 2027 года, также находится в поле зрения киевского "Динамо" и турецкого "Фенербахче". Помимо этого, игроком интересуются болгарские клубы "Лудогорец" и ЦСКА.

В нынешнем сезоне Сума провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 результативными передачами.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" сократил разрыв в счете - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21:21
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" сократил разрыв в счете - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В последний игровой день проходит один матч
"Карабах" вернет Шехича?
18:50
Азербайджанский футбол

"Карабах" вернет Шехича?

Основному вратарю Матеушу Кохальски нужен кто-то, с кем можно конкурировать
Гитай Софир: "Ошибаться нельзя, время уходит"
18:30
Азербайджанский футбол

Гитай Софир: "Ошибаться нельзя, время уходит"

25-летний полузащитник прокомментировал игру с "Араз-Нахчываном", которая завершилась со счетом 1:1
Редон Джиджа: "Я останусь в "Карабахе" в следующем сезоне"
16:31
Азербайджанский футбол

Редон Джиджа: "Я останусь в "Карабахе" в следующем сезоне"

Он прокомментировал чемпионство команды
"Нефтчи" перед "шлагбаумом": мечта о Европе будет "похоронена" в Сумгайыте?
16:12
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" перед "шлагбаумом": мечта о Европе будет "похоронена" в Сумгайыте?

Команда Абасова официально потеряет шансы на четвертое место, если потеряет очки
Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда
15:15
Азербайджанский футбол

Махмуд Гурбанов отреагировал на повторение его рекорда

Он сказал, что это было ожидаемо

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо