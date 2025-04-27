"Имишли" намерен радикально изменить состав

В футбольном клубе «Имишли», который завоевал путевку в Премьер-лигу, готовятся к серьезным изменениям в составе.

Как сообщает İdman.biz, председатель Наблюдательного совета клуба Акшин Мурсалов заявил, что в команде ожидаются ротации и дополнительные трансферы. По его словам, «Имишли» намерен создать коллектив из молодых и опытных местных футболистов, а также привлечь легионеров.

«Имишли — регион с богатыми футбольными традициями и преданной армией болельщиков. Возвращение большого футбола в наш район вызвало у всех огромное волнение. Мы с особой мотивацией боремся в последних матчах, и наша цель — завершить чемпионат на втором месте. В Премьер-лиге мы хотим построить команду, которая будет демонстрировать упорство и характер», — цитирует Мурсалова futbolinfo.az.

Он также отметил, что успех команды основан на единстве, самоотдаче и тяжелой работе всех участников процесса.



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