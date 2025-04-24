Франк Де Блекере разъяснил спорные эпизоды в матче "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Вокруг полуфинального матча Кубка Азербайджана между «Карабахом» и «Аразом-Нахчываном» (3:0) возникли споры, связанные с рядом судейских решений. Как сообщает İdman.biz, председатель Судейского комитета АФФА Франк Де Блекере прокомментировал наиболее обсуждаемые моменты встречи.

44-я минута — жёлтая карточка за фол Бензиа

По словам бельгийского эксперта, эпизод с участием игрока «Карабаха» под №7 (Яссин Бензиа) был расценён арбитром как неосторожная игра:

«Бензиа пытался сыграть в мяч, но задел ногу соперника. Из-за низкой интенсивности и лёгкого контакта арбитр ограничился жёлтой карточкой. Это было правильное решение. Если бы контакт был сильнее, возможно, последовало бы удаление».

64-я минута — засчитанный гол «Карабаха»

«После падения игрока "Араза-Нахчывана" с №97 (Фелипе Сантос) судья, находясь в хорошей позиции, продолжил игру. В следующей атаке "Карабах" забил. VAR просмотрел эпизод и не нашёл нарушений. Гол был засчитан верно».

75-я минута — пенальти в ворота «Араза-Нахчывана»

«В штрафной игрок "Карабаха" №15 (Леандро Андраде) делает передачу. Мяч сначала попадает в корпус, а затем — в руку защитника №34 (Урфан Аббасов). Согласно инструкциям УЕФА, если мяч сначала касается тела, но рука находится в неестественном положении выше плеча и движется к мячу — пенальти оправдан».

Таким образом, все три ключевых решения арбитра получили подтверждение со стороны судейского комитета и соответствуют международным стандартам.