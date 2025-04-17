17 Апреля 2025
RU

"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают

Азербайджанский футбол
Новости
17 Апреля 2025 14:45
14
"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают

Завтра стартует XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что тур может положить конец мечтам о борьбе за награду еще двух команд.

Бакинские команды «Сабах» и «Нефтчи», считающиеся претендентами, близки к тому, чтобы упустить шансы на попадание в тройку за пять туров до конца турнира. Хотя представители столицы, чьи выступления и результаты на поле не соответствуют высоким ожиданиям, сохранят шансы на попадание в еврокубки через национальный кубок, финиш чемпионата для них может стать формальным.

Завтра это может быть оформлено официально. Если занимающий третье место «Араз-Нахчыван» одолеет на своем поле «Туран Товуз», то у «Нефтчи» и «Сабаха» не останется никаких надежд на медали. На самом деле, даже сейчас шансы обеих команд на победу существуют только на бумаге. Победа представителя Нахчывана сведет вероятность чуда к нулю.

После 30 туров команда Эльмара Бахшиева занимает третье место с 52 очками. «Сабах», занимающий пятую строчку, отстает от него на 16 очков, а шестой «Нефтчи» - на 17. Победа «Араз-Нахчывана» лишит обе команды математических шансов на бронзовую медаль.

«Нефтчи» на данный момент является командой, завоевавшей наибольшее количество медалей в чемпионатах Азербайджана. «Черно-белые» завоевали эти награды рекордные 21 раз.

«Сабах» - призер последних двух сезонов. Бакинская команда близка к тому, чтобы остаться без награды после серебра и бронзы.

Даже если «Араз-Нахчыван» не победит, у представителей столицы, проведших неудачный сезон, шансы на медали все равно могут исчезнуть. Если клуб из Автономной Республики сыграет вничью, то и «Сабах», и «Нефтчи» должны побеждать, чтобы иметь шансы на бронзу. Первый сыграет дома с «Сабаилом», а «черно-белые» встретятся с «Карабахом» в азербайджанском дерби.

Даже если «Араз-Нахчыван» проиграет, команде Самира Абасова необходимо победить, чтобы сохранить шансы на третье место. Для «Сабаха» будет достаточно и одного очка.

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» состоится 18 апреля, а встречи «Сабах» - «Сабаил» и «Карабах» - «Нефтчи» пройдут на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"
16:18
Азербайджанский футбол

Капитан "Кяпаза": "Никто не думает, что мы можем покинуть элиту"

28-летний игрок заявил, что результаты команды после зимнего перерыва улучшились
Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО
13:41
Азербайджанский футбол

Кади обратился к болельщикам - ВИДЕО

"Вы очень важны для нас"
"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста
13:28
Азербайджанский футбол

"Карабах" установил космический ценник на своего футболиста

Клубу, желающему приобрести 21-летнего нападающего, придется заплатить "Скакунам" довольно большую сумму
Футболист "Туран Товуза": "В матче с "Араз-Нахчываном" будут даны ответы на многие вопросы"
11:57
Азербайджанский футбол

Футболист "Туран Товуза": "В матче с "Араз-Нахчываном" будут даны ответы на многие вопросы"

26-летний защитник поделился своими мыслями перед матчем XXXI тура Премьер-лиги
Кто станет первым чемпионом сезона?
11:18
Азербайджанский футбол

Кто станет первым чемпионом сезона?

Чемпион Премьер-лиги может определиться в XXXI туре
Это не детский сад: глава "Масаллы" обрушился на судей после дисквалификации
16 Апреля 19:12
Азербайджанский футбол

Это не детский сад: глава "Масаллы" обрушился на судей после дисквалификации

Руководитель клуба прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране