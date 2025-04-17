"Нефтчи" и "Сабах": шансы на бронзу тают

Завтра стартует XXXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что тур может положить конец мечтам о борьбе за награду еще двух команд.

Бакинские команды «Сабах» и «Нефтчи», считающиеся претендентами, близки к тому, чтобы упустить шансы на попадание в тройку за пять туров до конца турнира. Хотя представители столицы, чьи выступления и результаты на поле не соответствуют высоким ожиданиям, сохранят шансы на попадание в еврокубки через национальный кубок, финиш чемпионата для них может стать формальным.

Завтра это может быть оформлено официально. Если занимающий третье место «Араз-Нахчыван» одолеет на своем поле «Туран Товуз», то у «Нефтчи» и «Сабаха» не останется никаких надежд на медали. На самом деле, даже сейчас шансы обеих команд на победу существуют только на бумаге. Победа представителя Нахчывана сведет вероятность чуда к нулю.

После 30 туров команда Эльмара Бахшиева занимает третье место с 52 очками. «Сабах», занимающий пятую строчку, отстает от него на 16 очков, а шестой «Нефтчи» - на 17. Победа «Араз-Нахчывана» лишит обе команды математических шансов на бронзовую медаль.

«Нефтчи» на данный момент является командой, завоевавшей наибольшее количество медалей в чемпионатах Азербайджана. «Черно-белые» завоевали эти награды рекордные 21 раз.

«Сабах» - призер последних двух сезонов. Бакинская команда близка к тому, чтобы остаться без награды после серебра и бронзы.

Даже если «Араз-Нахчыван» не победит, у представителей столицы, проведших неудачный сезон, шансы на медали все равно могут исчезнуть. Если клуб из Автономной Республики сыграет вничью, то и «Сабах», и «Нефтчи» должны побеждать, чтобы иметь шансы на бронзу. Первый сыграет дома с «Сабаилом», а «черно-белые» встретятся с «Карабахом» в азербайджанском дерби.

Даже если «Араз-Нахчыван» проиграет, команде Самира Абасова необходимо победить, чтобы сохранить шансы на третье место. Для «Сабаха» будет достаточно и одного очка.

Отметим, что матч «Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз» состоится 18 апреля, а встречи «Сабах» - «Сабаил» и «Карабах» - «Нефтчи» пройдут на следующий день.

Вугар Хейруллаев

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