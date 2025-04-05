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Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Мы очень рады победе, но это еще не конец"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2025 10:43
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Игрок сборной Азербайджана по футболу: "Мы очень рады победе, но это еще не конец"

«Поддержка болельщиков в Литве была потрясающей».

Об этом İdman.biz заявила футболистка женской сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Она поделилась впечатлениями от выездной игры (2:0) против сборной Литвы в групповом этапе Лиги наций УЕФА:

"Я хотела бы поблагодарить каждого из наших болельщиков за то, что пришли на нашу игру и поддержали нас. Мы очень рады, что принесли им, нашему народу и нашим семьям радость победы. Мы очень рады победе, но это еще не конец.

Мы должны продолжать наш путь. Хотя некоторые потери в составе вызвали определенные трудности, мы стараемся, чтобы это не ощущалось.

Эту победу я посвящаю нашей подруге по команде Кристине Бакарадзе. Кристина не сможет быть с нами в ближайшие месяцы из-за серьезной травмы. Но мы будем бороться за нее и сделаем все возможное, чтобы победить".

Капитан команды подчеркнула, что следующий матч также будет непростым:

"Через три дня нам предстоит выездная игра против Черногории. Это создает некоторые трудности, так как мы проведем два выездных матча подряд. Но я думаю, мы сможем это преодолеть. Наш соперник очень силён, и они играют дома. Тем не менее, мы будем полностью готовы к игре".

Отметим, что наша сборная, выступающая в четвертой группе лиги С, свой следующий матч проведет восьмого апреля на выезде против Черногории.

İdman.biz

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