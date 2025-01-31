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Безрадостный евросезон "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Аналитика
31 Января 2025 11:16
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Безрадостный евросезон "Карабаха"

«Карабах» на безрадостной ноте попрощался с еврокубковым сезоном. Выездное поражение от «Олимпиакоса» со счетом 0:3 подвело жирную черту под выступлением команды в Лиге Европы по футболу. Которое получилось достаточно слабым, особенно на фоне предыдущих кампаний.

Как передает İdman.biz, после неудачи в Пирее чемпион Азербайджана завершил основную сетку турнира на последнем месте. Всего три набранных очка и катастрофическая разница мячей (6-20) ясно говорят о том, что «Карабах» оказался несостоятельным. Причин тут достаточно, но одна из тех, что бросается в глаза - огромные проблемы при розыгрыше стандартных положений. Шутка ли, из шести мячей, пропущенных в последних еврокубковых матчах против ФКСБ и «Олимпиакоса», пять были забиты после угловых. Неумение играть во время «стандартов» очевидно, но что сделать для улучшения ситуации - вот в чем вопрос.

Фактически в каждом сезоне «Карабах» показывал содержательный футбол и не опускался ниже определенного уровня. А предыдущий розыгрыш Лиги Европы, когда подопечные Гурбана Гурбанова на равных бились с «Байером» и обыгрывали «Брагу» и вовсе стал настоящим прорывом. Но сейчас агдамцы не могут решать высокие задачи в еврокубке, к тому же в их действиях исчезла игровая магия, которая помогала выходить из сложных ситуаций и спасать матчи. Фактически, «Карабах» может занести в актив лишь гостевую победу против «Буде-Глимта» (2:1), хотя уровень игры также был невысоким.

Слабая реализация также стала одним из факторов того, что команда недосчиталась очков. В нападении всегда действовали исполнители, способные решать, но на сей раз атакующее оружие то и дело давало сбой.

Гурбан Гурбанов после матча с «Олимпиакосом» был настроен философски:

«Неудачные сезоны тоже должны быть. Да, пропустили мы много. Значит, слабо сыграли в обороне, и это нужно принять. Но мы также сыграли против очень хороших команд. Да, в прошлом сезоне мы добились лучшего результата, в этом же не всегда удавалось показать задуманное. Иногда соперник оказывается лучше тебя. Все эти матчи стали для нас большим опытом на будущее и принесут свою пользу. Футбол в Европе в принципе кардинально меняется».

Остается надеяться, что в следующем евросезоне «Карабах» вернется более сильным. Но для этого нужно провести большую домашнюю работу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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