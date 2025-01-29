Иван Бркич: "Мы с ним расстались, этого не должно было произойти"

"Я смотрю почти все игры «Нефтчи». Считаю, что изменения, произошедшие 2-3 года назад, были не нужны".

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший вратарь «Нефтчи» Иван Бркич.

29-летний вратарь поделился своими мыслями о нынешнем положении «черно-белых»:

"Когда я пришел в команду, главным тренером был Самир Абасов. Мы закончили сезон на втором месте. У нас все было хорошо, но мы с ним расстались. Я думаю, что в то время этого не должно было произойти. После него пришел Лауренциу Регекампф. У нас по-прежнему была хорошая команда, здоровый состав. На этот раз мы заняли третье место. Они попрощались и с ним. Мы очень хорошо понимали друг друга.

Регекампф был подходящим специалистом для клуба, я думаю, мы могли бы добиться хороших результатов, если бы он остался. Потому что план состоял в том, чтобы привлечь еще 2-3 хороших игроков. После этого результаты значительно ухудшились, а главные тренеры менялись каждые полгода. Все это привело к таким последствиям. В настоящее время команда занимает седьмое место и стремится попасть в еврокубки. Это очень печально".

Хорватский игрок сказал следующее об уходе из «Нефтчи»:

"Я здесь, потому что хочу выступить в Польше. Польская лига потрясающая. «Мотор» - отличный клуб, и я прекрасно провожу здесь время. Если бы я не пришел в «Мотор», то остался бы в "Нефтчи".

Отметим, что Иван Бркич, примкнувший к «черно-белым» в 2022 году, расстался с представителем столицы летом прошлого года.

İdman.biz