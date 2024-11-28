Наша сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу вошли 210 команд мира.

Сборная Азербайджана заняла 117-е место. На счету команды Фернанду Сантуша 1158,70 балла.

Наша команда потеряла 3,10 балла по сравнению с последней таблицей. Причиной тому стали неудачи в двух последних турах группового этапа Лиги наций. Наша сборная, которая не смогла обыграть Эстонию дома (0:0), проиграла в гостях Швеции, пропустив шесть безответных голов. Несмотря на потерю очков, она поднялась на одно место.

Отметим, что таблицу возглавляет сборная Аргентины - 1867,25 балла.

İdman.biz