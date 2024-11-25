Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе Курбана Бердыева из азербайджанской футбольной команды "Туран Товуз" заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы.

Как сообщает İdman.biz, после успешной карьеры в "Рубине", продолжавшейся более 12 лет (2001-2013 гг.), уход туркмено-российского специалиста из клубов, где он работал, был проблематичен.

В 2016 году Бердыев подал в отставку после того, как "Ростов" впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата России и прошел квалификацию в Лигу чемпионов. Причинами его ухода стали разногласия с руководством Ростовской области по поводу усиления команды и конфликт с одним из спонсоров клуба, бизнесменом Иваном Саввиди.

Его второе возвращение в "Рубин" продлилось всего два года. От должности он был освобожден в июне 2019 года до истечения срока его контракта с клубом. Результаты команды тренера, получающего зарплату в 3 миллиона евро в год, и показанная им игра не пришлись по сердцу руководству клуба. "Рубин" с Бердыевым за два сезона занял сначала 10-е, а затем 11-е место в чемпионате России.

Затем он сделал перерыв в тренерской карьере на два года и, наконец, вернулся в августе 2021 года в "Кайрат", где когда-то играл как футболист и тренировал. Мы также хорошо помним, что команда Бердыева проиграла "Карабаху" в обеих играх Лиги конференций с одинаковым счетом - 1:2.

В мае 2022 года фан-клуб представителя Алматы призвал Бердыева позволить команде играть в атакующий футбол или уйти в отставку. Наконец, в июне, за полгода до окончания контракта, он покинул казахстанский клуб, испытывающий финансовые проблемы.

В том же месяце Бердыев, начавший работать в "Тракторе", выступавшем в чемпионате Ирана, руководил тебризской командой всего 11 игр. Неожиданно в ноябре 2022 года он решил вернуться в Россию, где получил более выгодное предложение. Фанаты представителя Южного Азербайджана отреагировали на неожиданный уход тренера следующим образом: "Разве он не профессиональный тренер? Наш клуб доверил ему выбор стратегии и купил игроков. А теперь он уходит – мы убиты горем. Это крайне непрофессиональное и жесткое поведение по отношению к "Трактору" и его болельщикам, которые каждый день испытывают стресс. В чемпионате Ирана нет профессионализма и развития. Вы покидаете команду, которую создали по своему плану, в разгар сезона. Контракты должны быть составлены таким образом, чтобы тренер не думал об уходе, даже если будет 15 предложений. Скажите ему, что если он не уважает наших болельщиков, то пусть хотя бы не забирает с собой из команды иностранцев".

В конце того же года Бердыев, назначенный главным тренером "Сочи" на два с половиной года, смог остаться там три с половиной месяца: он должен был покинуть клуб с апреля 2023 года. Видимо, тренер, понимая, что большего с командой сделать не сможет, решил не "продлевать пытки". Другой версией расставания стал конфликт с руководством. Таким образом, руководство клуба не удовлетворилось результатами и стилем игры команды Бердыева.

Хотя Бердыев начал сезон-2023/24 в махачкалинском "Динамо", во время зимнего перерыва он неожиданно покинул команду, являвшейся лидером Первой лиги. Говорят, что уровень инвестиций в клуб не удовлетворил пожилого тренера. Бюджета на подписание контрактов с сильными игроками не хватило. По другой версии, Бердыеву не понравилось периодическое вмешательство президента клуба Гаджи Гаджиева, который сам имеет большой тренерский опыт.

Сам Гаджиев сказал по этому поводу: "Каковы предположения? Возможно, Бердыеву нужна команда другого уровня. Возможно, мы не смогли пригласить всех игроков, которых он хотел. Но это всего лишь наши предположения".

Также, хотя сообщалось, что Бердыеву поступило более выгодное предложение по работе в сборной Азербайджана, в нашу страну он приехал в июне, а не в феврале, когда об этом разговоре стало известно. И не в сборную, а в "Туран Товуз". И по договоренности сроком на 2+1 год. Кстати, тогда Sportinfo.az сообщал, что опытный тренер за первый год заработает 250 тысяч долларов, а в следующем сезоне эта цифра будет увеличена на 100 тысяч долларов.

Учитывая все эти события, можно ли не думать, что Бердыев не бросит "Туран Товуз" на полпути?

Расим Мовсумзаде

İdman.biz