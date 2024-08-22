24 Августа 2024
RU

"У нас ничего не получалось"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Августа 2024 23:47
226
"У нас ничего не получалось"

«Сложно комментировать игру. В футболе бывают такие игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:6 от «Омонии» в первой игре плей-офф Лиги конференций:

«У соперника все получается, а у тебя - нет. Этот сценарий был с самого начала матча. Соперник точно реализовал штрафной, затем неожиданный пенальти, гол, который мы пропустили на последних минутах первого тайма... После этого сложно было изменить игру: 4 из 6 голов были забиты со стандартных ситуаций».

Садыхов отметил, что большую роль в победе сыграли болельщики соперника:

«Сегодня большая доля в победе принадлежит болельщикам «Омонии». Это создавало на нас определенное давление. По сути, мы справлялись с этим на первых минутах. Ожидалось, что игра будет равной. После точно исполненного штрафного соперник начал играть более уверенно. Фанаты стали больше поддерживать. Мы не могли ничего сделать сегодняшней игрой против этого давления. В предыдущих матчах против такой поддержки болельщиков мы еще не играли. Я бы поставил «Омонию» на одном уровне с «Осиеком». Возможно, «Омония» была быстрее в атаке. Сегодня все сложилось для соперника удачно. Для нас все получилось наоборот. В этих случаях такие поражения неизбежны».

Отметим, что ответный матч между командами пройдет в Баку через неделю.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе
11:01
Азербайджанский футбол

Объявлена позиция "Карабаха" в Европе

Объявлена ​​рейтинговая таблица лучших команд Европы
Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде
10:07
Азербайджанский футбол

Встреча лидеров, "Нефтчи" сыграет на выезде

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры
"После таких игр тяжело разговаривать"
23 Августа 21:50
Азербайджанский футбол

"После таких игр тяжело разговаривать"

"Команда должна допускать мало ошибок"
"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО
23 Августа 20:53
Азербайджанский футбол

"Сабаил" разгромил "Кяпаз" - ВИДЕО

Сегодня стартовал четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана
Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"
23 Августа 18:33
Азербайджанский футбол

Мустафа Сек подписал трехлетний контракт с "Нефтчи"

"Нефтчи" осуществил очередной трансфер
Ганский футболист в "Карабахе"
23 Августа 18:03
Азербайджанский футбол

Ганский футболист в "Карабахе"

Контракт с атакующим полузащитником рассчитан на два года

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели
21 Августа 22:46
Мировой футбол

"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели

А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС
Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"
21 Августа 18:26
Азербайджанский футбол

Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

На встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий