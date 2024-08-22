"У нас ничего не получалось"

«Сложно комментировать игру. В футболе бывают такие игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:6 от «Омонии» в первой игре плей-офф Лиги конференций:

«У соперника все получается, а у тебя - нет. Этот сценарий был с самого начала матча. Соперник точно реализовал штрафной, затем неожиданный пенальти, гол, который мы пропустили на последних минутах первого тайма... После этого сложно было изменить игру: 4 из 6 голов были забиты со стандартных ситуаций».

Садыхов отметил, что большую роль в победе сыграли болельщики соперника:

«Сегодня большая доля в победе принадлежит болельщикам «Омонии». Это создавало на нас определенное давление. По сути, мы справлялись с этим на первых минутах. Ожидалось, что игра будет равной. После точно исполненного штрафного соперник начал играть более уверенно. Фанаты стали больше поддерживать. Мы не могли ничего сделать сегодняшней игрой против этого давления. В предыдущих матчах против такой поддержки болельщиков мы еще не играли. Я бы поставил «Омонию» на одном уровне с «Осиеком». Возможно, «Омония» была быстрее в атаке. Сегодня все сложилось для соперника удачно. Для нас все получилось наоборот. В этих случаях такие поражения неизбежны».

Отметим, что ответный матч между командами пройдет в Баку через неделю.

İdman.biz