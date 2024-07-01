Соперник сборной Азербайджана обнародовал состав

Объявлен состав женской сборной Венгрии по футболу.

Как сообщает İdman.biz, соперник сборной Азербайджана в отборочном этапе чемпионата Европы пригласил на сборы 25 игроков.

Венгры продолжат подготовку под руководством главного тренера до 3 июля.

Вратари: Биро Барбара («ФТК-Телеком»), Дорина Борок («Дьёр»), Шильдкраут Фрузина («Газиантеп Асия Спорт», Турция), Река Сёх («Будайёрс»), Анна Терестени («Фехервар»);

Защитники: Лаура Ковач («Дьёр»), Вираг Надь («Сампдория», Италия), Ханна Немет («Вердер», Германия), Эзтер Отт («ФТК-Телеком»), Синтия Орег («Дьёр»), Ксилла Саванья («Дьёр»), Барбара Загони («Дьёр»);

Полузащитники: Генриетта Чисар («Интер», Италия), Эвелин Фенивеси («ФТК-Телеком»), Фанни Надь («Дьёр»), Лука Папп («Вольфсбург», Германия), Дора Зюле («Дьёр»);

Нападающие: Джаннет Каян («Комо», Италия), Виктория Надь («ФТК-Телеком»), Адель Немет («Халадаш»), Эмёке Папай («Грасхопперс», Швейцария), Сара Пузстаи («Бешикташ», Турция), Кинга Сиклер («МТК Будапешт»), Бернадетт Загор ( МТК Будапешт), Дора Целлер (Кёльн, Германия).

Отметим, что матч между Азербайджаном и Венгрией пройдет 12 июля в Баку.

İdman.biz