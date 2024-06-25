Курбан Бердыев в "Туран Товузе" - ОФИЦИАЛЬНО

После переговоров с известным специалистом Курбан Бердыевым был подписан контракт сроком 2+1 год.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба товузского клуба.

Курбан Бердыев, наиболее известный своими успехами в «Рубине» (Россия), также возглавлял «Кайрат», «Тараз» (оба Казахстан), «Генджлербирлийи» (Турция), «Нису» (Туркменистан) и сборную Туркменистана, «Трактор» (Иран), «Ростов», «Сочи»,«Динамо» (Махачкала) (все Россия).

Он был двукратным чемпионом России в составе «Рубина», 2 раза выигрывал Суперкубок России и 1 раз - Кубок страны. В сезоне 2020-2021 он выиграл Кубок Казахстана в составе «Кайрата».

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