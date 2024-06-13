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Годовалый полуфиналист: академия "Улдуз" добилась первого успеха - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2024 09:35
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Годовалый полуфиналист: академия "Улдуз" добилась первого успеха - ФОТО

Футбольная академия «Улдуз», постоянно проводящая работу по развитию детского футбола в Азербайджане, а также повышению популярности футбола в Баку и регионах, добилась своего первого успеха.

Как сообщает İdman.biz, этот успех зафиксирован в Лиге U-13, организованной АФФА.

Команда академии, созданной всего год назад, вышла в полуфинал соревнований, где соревновались 115 участников. В зональном турнире «Улдуз» опередил такие клубы, как «Сабаил» и «Зира», а в заключительной стадии выбил «Шамахы» и «Масаллы».

В полуфинале футболисты Академии также встретились лицом к лицу с самым авторитетным клубом Азербайджана ПФК «Нефтчи». «Улдуз» проиграл сильному сопернику с минимальной разницей - 2:3, 3:3.

Несмотря на то, что она недавно была создана, сборная академии U-13 уже получила возможность побороться за 3-е место. В завтрашнем матче «Улдуз» встретится с «Ватаном».

Отметим, что матч за бронзовые медали пройдет на «АСКО Арене», расположенной в поселке Баилово. Матч начнется в 11:00.

İdman.biz

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