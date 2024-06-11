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Замик Алиев, перешедший в "Эгнатию": "Я воплощаю свою мечту в реальность" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
11 Июня 2024 16:47
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Замик Алиев, перешедший в "Эгнатию": "Я воплощаю свою мечту в реальность" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz азербайджанского футболиста Замика Алиева, перешедшего в албанский клуб «Эгнатия».

- Как состоялся ваш переход в стан чемпиона Албании - «Эгнатию»?

- Менеджер сказал, что мной интересуются команды за пределами страны. Кроме того, поступили предложения от местных клубов. Я выбрал «Эгнатию», потому что хотел продолжить карьеру за рубежом.

- Что сыграло роль в принятии решения в пользу «Эгнатии»?

- У нее большие цели, это очень хороший клуб. Они хотят добиться лучших результатов на внутренних соревнованиях и в Европе. Я тоже хочу оказать вклад в эти успехи.

- Честь этого клуба защищал и другой член нашей сборной Вусал Искендерли. Вы спрашивали его о клубе?

- Конечно. У нас был разговор об этом с Вусалом. Он положительно отзывался о клубе и давал свои советы.

- Как вас встретили в новом клубе?

- Все меня очень хорошо приняли. Это было даже лучше, чем я думал. Я также верю, что быстро адаптируюсь в команде.

- Какова будет ваша главная цель в «Эгнатии»?

- Моей главной целью было сыграть в Европе. Я уже воплощаю эту мечту в реальность. Мои цели большие. Я хочу хорошо выступить в «Эгнатии» и принести пользу команде. Хочу стать чемпионом Албании в следующем сезоне.

Эмин Ага

İdman.biz

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