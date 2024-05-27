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Объявлен состав сборной Албании, которая сыграет с нашей сборной

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 22:07
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Объявлен состав сборной Албании, которая сыграет с нашей сборной

Объявлен состав сборной Албании, которая проверит свои силы в товарищеском матче с нашей сборной.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Сильвиньо разослал приглашения 27 игрокам.

Команда, которая сыграет в финальной стадии ЕВРО-2024, проведет сборы. Матч между сборными Азербайджана и Албании состоится 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Халадас Спорткомплексум» в Сомбатхее, Венгрия.

Отметим, что в группе B чемпионата Европы албанцы сыграют с Испанией, Италией и Хорватией.

Вратари: Этрат Бериша («Эмполи», Италия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Симон Симони («Айнтрахт», Германия).

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Айети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Чимшити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Марио Митай («Локомотив», Россия). , Мараш Камбулла ("Сассуоло", Италия), Адриан Исмаили ("Эмполи", Италия), Энеа Михай ("Фамаликан", Португалия)

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхопперс», Швейцария), Кристиан Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лаки («Спарта», Чехия), Эрнест Мучи (Бешикташ, Турция), Ильбер Рамадани ("Лечче", Италия)

Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм», Англия), Ясир Асани («Кванджу», Южная Корея), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо», Хорватия), Рэй Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс», ОАЭ).

İdman.biz

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