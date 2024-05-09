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Фарид Гаибов: "Это большой шаг для развития детского футбола"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Мая 2024 12:48
Фарид Гаибов: "Это большой шаг для развития детского футбола"

«Выражаю благодарность Бакинскому центру благоустройства за поддержку этого турнира уже второй год».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов перед финалом II турнира по мини-футболу, проводимого между деревнями и поселками Баку.

Министр сообщил, что с Бакинским центром благоустройства также продолжается сотрудничество в сфере дзюдо:

«Также были проведены соревнования по дзюдо среди деревень Баку. Пользуясь случаем, призываю других бизнесменов и компании поддержать спорт. Это большой шаг для развития детского футбола. Кроме того, в прошлом году мы провели два международных турнира среди детей до 15 лет. Думаем, что чем больше будет таких турниров, тем больше будут развиваться наши дети. В будущем эти дети станут членами национальной сборной».

Гаибов сообщил, что количество массовых спортивных мероприятий увеличивается с каждым годом:

«У нас есть проект «Здоровый образ жизни». Мы провели это мероприятие даже в Нахчыване. Также данный проект организован в разных регионах Азербайджана. Проводятся соревнования по различным видам спорта - по бегу, плаванию и т. д. Хочу выразить благодарность всем спортивным федерациям. Все принимают активное участие. Они активно работают в направлении увеличения массовости, а также в подготовке профессиональных спортсменов.

Отметим, что турнир, стартовавший 2 месяца назад, завершится сегодня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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