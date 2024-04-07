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Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Апреля 2024 12:51
Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"

«Карабах» планирует пополнить свою команду новым вратарем.

Как сообщает İdman.biz, стало известно также имя вратаря, которого хочет приобрести чемпион Азербайджана.

Гурбан Гурбанов заинтересован в услугах хорвата Ивана Невистича. 25-летний вратарь, носящий форму загребского "Динамо", где также играет игрок азербайджанской милиции Махир Эмрели, был в сфере интересов "Карабаха" еще до перехода Андрея Лунева. Агдамцы сочли целесообразным еще раз рассмотреть вопрос о его трансфере.

Отметим, что трансферная стоимость Невистича оценивается в 850 000 евро.

İdman.biz

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