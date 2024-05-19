«Габала» ценна для азербайджанского футбола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Молодой специалист прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «Габалы» в XXXV туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Это была одна из наших самых слабых игр. Если я останусь в команде, мы продолжим работу с одними игроками и расстанемся с другими. Поздравляю «Габалу». Здесь было приятно находиться. Я верю, что они снова вернутся в Премьер-лигу. У нас осталась одна игра. После этого мы обсудим планы на будущее с руководством и командой».

Эльмар Бахшиев прокомментировал свое возвращение в Габалу:

«В Габале я не чувствовал себя ни соперником, ни гостем. Здесь я сформировался как тренер. «Габала» ценна для азербайджанского футбола. У клуба хороший президент, он любит футбол. Я верю, что «Габала» вновь восстановит свое реноме.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" с 35 очками занимает 9-е место.

İdman.biz