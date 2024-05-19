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Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
19 Мая 2024 17:53
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Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Сегодня завершился XXXV тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, один матч состоялся в последний день тура.

Единственный матч прошел на городском стадионе Габалы. В поединке аутсайдеров чемпионата "Габала" встретилась с "Араз-Нахчываном". Матч носил формальный характер, поскольку хозяева поля прощаются с Премьер-лигой.

Отметим, что игры последнего - XXXVI тура пройдут 25-26 мая.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXV тур

19 мая (воскресенье)

16:00. «Габала» – «Араз-Нахчыван» – 2:0

Голы: Осама Халайла (50), Айюб Аллаш (87)

Главный судья: Эльвин Байрамов

«Габала»: 1. Рашад Азизли, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 7. Эмиль Сафаров, 25. Ибрагим Рамазанов, 27. Эшгин Ахмедов, 10. Клесио Баук, 4. Лукас Африка, 99. Ахмед Айзая, 9. Айюб Аллаш, 72. Осама Халайла

Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 5. Рауф Гусейнли, 12. Ниджат Алиев, 71. Санан Агаларов, 97. Эмиль Сулейманов, 30. Шахин Шахнияров, 77. Окан Тахмезли, 20. Билель Ауашерия, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Кахабер Цхададзе

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев (к), 10. Орхан Алиев, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 11. Рамин Насирли, 29. Вандерсон Мело, 42. Кадыри Мохаммед, 14 Мичо Кузманович, 4. Игорь Рибейро, 8. Исмаил Аззауи

Резервные игроки: 1. Вусал Шабанов, 39. Турал Байрамлы, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Ильдар Алекперов, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

Габалинский городской стадион

1

Карабах

35

26

4

5

95-35

82

2

Нефтчи

35

16

8

11

51-39

56

3

Зира

35

15

10

10

32-22

55

4

Сабах

35

16

7

12

49-40

55

5

Сумгаит

35

14

12

9

36-38

54

6

Туран Товуз

35

12

9

14

52-53

45

7

Сабаил

35

11

9

15

50-59

42

8

Кяпаз

35

9

8

18

39-66

35

9

Араз-Нахчыван

35

9

8

18

29-48

35

10

Габала

35

7

5

23

30-63

26

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 19 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 15 голов, Яссин Бензия ("Карабах") - 12 голов, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 12 голов.

İdman.biz

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