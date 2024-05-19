«Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев».

Как сообщает İdman.biz, об этом в публикации в соцсетях написал нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели.

26-летний футболист прокомментировал свое появление в команде загребского "Динамо" спустя долгое время. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram:

«Очень приятно играть и побеждать спустя долгое время. Выражаю всем благодарность за невероятную поддержку».

Отметим, что Эмрели вернулся на поле примерно через 5 месяцев. Он появился на 46-й минуте игры против «Славена» в 35-м туре чемпионата Хорватии. Игра завершилась победой команды Махира со счетом 3:2.

İdman.biz