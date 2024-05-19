19 Мая 2024
RU

"Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Мая 2024 17:11
"Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев"

«Я взволнован возвращением на поле через пять месяцев».

Как сообщает İdman.biz, об этом в публикации в соцсетях написал нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели.

26-летний футболист прокомментировал свое появление в команде загребского "Динамо" спустя долгое время. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram:

«Очень приятно играть и побеждать спустя долгое время. Выражаю всем благодарность за невероятную поддержку».

Отметим, что Эмрели вернулся на поле примерно через 5 месяцев. Он появился на 46-й минуте игры против «Славена» в 35-м туре чемпионата Хорватии. Игра завершилась победой команды Махира со счетом 3:2.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы могли забить 6 голов"
18:42
Азербайджанский футбол

"Мы могли забить 6 голов"

"Нам придется усердно над этим работать"
"Это была одна из наших самых слабых игр"
18:24
Азербайджанский футбол

"Это была одна из наших самых слабых игр"

"Я верю, что они снова вернутся в Премьер-лигу"
Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО
17:53
Азербайджанский футбол

Два гола в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Сегодня завершился XXXV тур Премьер-лиги Азербайджана
Подарок капитану "Габалы"
17:51
Азербайджанский футбол

Подарок капитану "Габалы"

Асифу Мамедову была вручена футболка "Габалы" под номером 250
Махир вернулся
13:40
Азербайджанский футбол

Махир вернулся

Махир Эмрели, футболист сборной Азербайджана, спустя долгое время сыграл в чемпионате Хорватии
Команда Рената упустила победу в игре с "Бешикташем" на 90+7-й минуте
18 Мая 23:18
Азербайджанский футбол

Команда Рената упустила победу в игре с "Бешикташем" на 90+7-й минуте

Член сборной Азербайджана, провел свою очередную игру в Суперлиге Турции

Самое читаемое

Ламия Велиева - чемпион мира!
18 Мая 13:26
Атлетика

Ламия Велиева - чемпион мира!

В японском Кобе продолжается чемпионат мира по пара-атлетике
Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ
17 Мая 07:03
Борьба

Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ

В греческом Лутраки стартовало юношеское первенство Европы (U-15) по борьбе
Азербайджан победил Хорватию
17 Мая 22:37
Волейбол

Азербайджан победил Хорватию

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу начала выступление в Золотой Евролиге
Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста
17 Мая 21:48
Шахматы

Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"