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"Мы могли забить 6 голов"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Мая 2024 18:42
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"Мы могли забить 6 голов"

«Я благодарю ребят. Они хорошо сражались. Мы хорошо играем в последних матчах. Но, к сожалению, мы вылетели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе.

Грузинский специалист прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном" со счетом 2:0:

«Футболисты показывают свой профессионализм и хорошо адаптируются к играм. Мы могли бы забить больше голов. У нас было много голевых эпизодов. Если бы мы остались в Премьер-лиге, то могли бы бороться за хорошие места в следующем сезоне. Что делать? Жизнь - это борьба.

Кахабер Цхададзе отметил, что не говорил о низком качестве игроков "Габалы":

«Я не говорил, что качество игроков низкое. Я сообщил, что есть много отдельных ошибок. Мы сегодня не пропустили, потому что не допустили ошибок в защите. Но если бы мы были внимательными, то могли бы забить 6 голов. Нам придется усердно над этим работать. Мы хорошо сыграли в большинстве матчей. Либо нам не повезло, либо нам не хватило мастерства. В игре с «Нефтчи» мы били 5 раз, но отличиться не смогли. Они забили с 1-го удара».

Отметим, что "Габала" с 26 очками занимает последнее место.

dman.biz

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