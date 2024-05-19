Подарок капитану "Габалы"

Асифу Мамедову была вручена футболка «Габалы» под номером 250.

Как сообщает İdman.biz, церемония вручения подарка капитану «красно-черных» состоялась перед матчем XXXV тура Национальной премьер-лиги с «Араз-Нахчыван».

38-летний полузащитник, занимающий второе место в составе "красно-черных" по количеству проведенных игр, отправился на юбилейный матч в прошлом туре. Он в 250-й раз надел форму команды в домашнем матче XXXIV тура против «Сабаха».

Отметим, что Асиф забил 17 голов в 250 матчах, сыгранных за «Габалу». Он отличился 13 раз в 195 матчах Премьер-лиги, 3 раза в 31 матче Кубка Азербайджана и 1 раз в 24 матчах еврокубков.

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