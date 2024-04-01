«Завтра важный день для азербайджанского футбола».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он озвучил свои взгляды на выборы президента и исполкома АФФА, которые состоятся 2 апреля. По словам Султанова, его самое большое желание заключается в том, чтобы были сделаны важные шаги в направлении развития азербайджанского футбола:

"Руководство должно решить, какие изменения следует внести в АФФА. Мне бы хотелось, чтобы каждый jоценивался по своей работе. И не было так, как сейчас. Если работа будет оцениваться честно, то стоит говорить о каких-то изменениях. Мы хотим, чтобы была проделана определенная работа для участия в чемпионате Европы. Если структура и принцип работы останутся прежними, изменятся только названия, то я не ожидаю никакой разницы. Самое главное - принять правильные решения относительно развития футбола».

Отметим, что выборы в АФФА начнутся завтра в 10:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz