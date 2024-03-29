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Европа ждет "Карабах": корзина определена

Азербайджанский футбол
Новости
29 Марта 2024 16:05
Европа ждет "Карабах": корзина определена

Определена корзина, в которую попал азербайджанский футбольный клуб "Карабах" до жеребьевки еврокубков.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Гурбана Гурбанова войдут в число сеяных во время жеребьевки первых двух квалификационных этапов. Это стало возможным благодаря высокому коэффициенту УЕФА агдамского клуба. Показатель нашего представителя равен 33,000.

Только у шести команд, имеющих шанс сыграть в I и II отборочных этапах Лиги Чемпионов, более высокий коэффициент, чем у "Карабаха". Это дает нашему представителю возможность занять место в сильной корзине в обоих этапах.

Чтобы команда Гурбанова в третьем квалификационном раунде стала одним из шести сеяных клубов, необходимо, чтобы хотя бы одна команда в потенциальной шестерке не была чемпионом или не прошла два первых квалификационных раунда. Корзина чемпиона Азербайджана в плей-офф зависит от победителей всех лиг и результатов предыдущих раундов.

Жеребьевки первых двух отборочных раундов пройдут 18-19 июня.

Отметим, что если "Карабах" не проиграет в сегодняшнем матче XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза", то он войдет в историю как самый ранний чемпион и в 11-й раз выиграет золотые медали.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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