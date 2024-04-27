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Афран Исмайлов: "Нефтчи" показывает не очень хороший футбол, но..."

Азербайджанский футбол
Новости
27 Апреля 2024 12:30
Афран Исмайлов: "Нефтчи" показывает не очень хороший футбол, но..."

«Шансы занять 2-е место имеют 4-5 команд. Помимо серебряных медалей, тут идет разговор и о представительстве в еврокубках. Поэтому трудно что-то сказать».

Об этом İdman.biz рассказал ветеран футбола Афран Исмайлов.

Он озвучил свои ожидания от команд в последних турах Премьер-лиги Азербайджана:

«Марафон подходит к концу. Кто будет готов физически и психологически, тот добьется своей цели. «Нефтчи» на данный момент показывает не очень хороший футбол с тактико-технической точки зрения. Но они находятся на этих местах благодаря индивидуальным качествам своих игроков. Если «черно-белые» завершат чемпионат на 2-м месте, для них это можно считать успехом. Если они хотя бы не попадут в Лигу конференций, это будет серьезной неудачей.

«Карабах» выходит на каждую игру ради победы. Даже если они обеспечат чемпионство, я не думаю, что они расслабятся. В настоящее время в хорошей форме находятся команды «Зира» и «Сумгаит». Они играют в очень хороший футбол. Борьба за второе место развернется между этими командами».

Отметим, что сегодня стартует 32-й тур Премьер-лиги Азербайджана. В матче открытия «Сабах» примет «Сабаил».

Эмин Ага

İdman.biz

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