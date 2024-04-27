"Одна из главных задач всех нас в азербайджанском футболе..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью хорватского главного тренера команды "Сабах" U-19 Адино Мустеданагича сайту İdman.biz.

- Вы завоевали титул чемпиона Азербайджана. Это было легко или тяжело?

- В лиге разнообразие, то есть все команды играют по-разному, нужно быть внимательным и мотивированным. Если ты не сосредоточен на матче на 100 процентов, игру можно проиграть в любой момент. Потом упущенное будет сложно восстановить.

- Кто был вашим главным соперником за золотые медали?

- Один из моментов, который мне запомнился, это первая игра против «Араз-Нахчывана». Мы получили две красные карточки в матче, который шел со счетом 1:1. Мы сыграли хорошо и сумели забить гол на последней секунде. Игры против «Габалы», «Сабаила», «Нефтчи» и «Карабаха» были очень интересными. Я горжусь своей командой, потому что мы получили очки от всех наших соперников.

- Как вы думаете, какой уровень у наших молодых игроков?

- Азербайджанские футболисты играют очень интенсивно, это хорошо. Задача состоит в том, чтобы поддерживать этот темп в течение 90 минут. Талант и игра футболистов до 15 лет находятся практически на одном уровне. Я проверю это еще раз на турнире в Анталье в мае. Тогда наши команды U-14 и U-15 сразятся на турнире с сильными соперниками со всего мира.

- Каковы основные проблемы детского футбола в нашей стране?

- Проблема, а точнее, спад в развитии, начинается с того момента, когда дети играют с 11 игроками на большом поле. На основе нашего анализа в «Сабахе» мы пришли к такому выводу. Переход от 7 игроков на половине поля к 11 игрокам на всем поле иногда приводит к падению чьей-то результативности. Постепенное увеличение количества игроков и размеров поля может обеспечить такую ​​адаптацию. Например, играя с 9 игроками в U-12. Это создаст правильный контекст для развития футбола.

Другая проблема связана с тренерами. Футбол - командный вид спорта, где общение имеет первостепенное значение. Это способность решать проблемы коллективно. Вы очень талантливые люди в индивидуальном спорте. Вы выиграли там много медалей. Даже в футзале есть отличные результаты. Однако в футболе способность детей принимать решения снижается, поскольку они слишком сильно полагаются на свои индивидуальные особенности и навыки владения мячом в общении с командой. Обычно люди путают общение с тактикой, но тактика - это всего лишь инструмент улучшения игры. Тренеры могут сделать больше для общения.

Другая проблема - принятие решений. Футбол - это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Исследования показывают, что более 80 процентов неправильных передач происходят из-за неправильных решений, и тренер не может вмешаться. Мы даже видим, как тренеры совершают ошибки, говоря игрокам, что им следует делать. Тренер должен сохранять молчание во время игры. Но он должен обладать знаниями и навыками, чтобы передать это игроку. Короче говоря, следует подчеркнуть, какие навыки общения и принятия решений входят в тренерское образование, их место в футболе, а футбольная деятельность заключается не только в ударах по мячу.

- Есть ли еще недостатки?

- Из-за плохой инфраструктуры футболисты играют на плохих полях, что приводит к повышенному травматизму и сокращает время тренировок по сравнению с европейскими ребятами. Я не согласен с тем, что едят большинство молодых футболистов. В их рационе мало белка, а мышечная масса очень низкая. С точки зрения характера я чувствую, что развитие футбольного контекста для молодежи - это нехорошо. Применение этих талантов означает выживание сильнейшего. Многие вещи постоянно меняются, и игроки неосознанно сосредотачиваются в основном на краткосрочных целях. Они предпочитают оставаться в своей зоне комфорта. Одна из главных задач всех нас в азербайджанском футболе - поставить молодых игроков в некомфортные ситуации и заставить привыкнуть к трудностям. Это может принести с собой развитие.

- Есть ли ребята, которых вы могли бы посоветовать клубам, с которыми будете работать в будущем в Азербайджане или других командах Хорватии?

- Да, в Азербайджане много интересных игроков. Каждый год мы отправляем некоторых из них в «Динамо Загреб», чтобы посмотреть, насколько они улучшились, и клуб всегда ими доволен. Даже если бы документы были оформлены, они бы сохранили их в своей команде. Что касается детей чуть постарше, европейские клубы обращают внимание на игры, в которых они выходят на поле. «Динамо» и другие крупные европейские клубы имеют больше всего игроков в европейских лигах и в сборной.

- «Сабах» будет представлять нашу страну в еврокубках. Что вы думаете сделать, чтобы добиться успеха?

- Наличие Юношеской лиги УЕФА добавляет Юношеской лиге АФФА дополнительную интригу. Вот почему каждый хочет выиграть этот чемпионат. Потому что все хотят выступать в Европе. Мы будем с гордостью представлять Азербайджан в лучшем виде и, думаю, к этому готовы. Конечно, мы понимаем свою ответственность. Но на самом деле для некоторых наших игроков это будет первый игровой опыт в Европе. Мы хотим, чтобы они показали свой максимум.

Эмин Ага

İdman.biz