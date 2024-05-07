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Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!

Азербайджанский футбол
Новости
7 Мая 2024 16:52
Рахиль Мамедов должен остаться в Польше!

Потеря места в Экстракласе команды ЛКС, за которую выступает игрок сборной Азербайджана Рахиль Мамедов, вызвала ряд дискуссий в Польше.

İdman.biz сообщает, что польская пресса проанализировала состав аутсайдера.

Эксперты против того, чтобы некоторые игроки играли в низшей лиге или отправлялись в другую страну. По их мнению, лучшие игроки ЛКС должны остаться в Экстракласе.

В этом списке значится и имя нашего соотечественника: «Рахиль Мамедов заслуживает играть в Экстракласа».

Поляки считают, что трансфер 29-летнего центрального защитника стоит всего 300 тысяч евро и этим должны воспользоваться другие клубы. Мамедов, имеющий контракт до лета 2025 года, в текущем сезоне принял участие в 13 матчах.

Отметим, что игра Рахиля в сыгранных им матчах оценивалась в среднем в 7,07 очка.

İdman.biz

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