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"Получить лицензию будет непросто"

Борьба
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7 Мая 2024 17:44
"Получить лицензию будет непросто"

«Мы полностью готовы к лицензионному турниру».

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Мурад Ахмадиев (97 кг).

Он сообщил о своих ожиданиях от Всемирного олимпийского квалификационного турнира, который пройдет в Стамбуле. По словам Ахмадиева, накануне подготовки он очень переживал:

«Мы принимали участие в тренировках 3 раза в день. Еще у нас в Губе была очень хорошая физическая подготовка. Я чувствую себя в полной форме. Верю, что смогу завоевать лицензию. Получение лицензии очень важно для нас. В моей весовой категории об этом мечтают россияне, немцы и другие сильные спортсмены. Нет легких дел. Поэтому получить лицензию будет непросто».

Отметим, что Всемирный олимпийский квалификационный турнир пройдет 9-12 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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