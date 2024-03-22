Путь Андрея Лунева открыт: его конкурент ушел

Шансы вратаря "Карабаха" Андрея Лунева сыграть в сборной России возросли.
Как сообщает İdman.biz, причиной этому стала изменение в составе команды.
Матвей Сафонов, который был «номером 1» во вчерашнем товарищеском матче с Сербией (4:0), покинул стан сборной. Его отправили в «Краснодар», за который Сафонов выступает.
Тренерский штаб остался доволен основным вратарем, который хорошо выполнил свою работу. Они сочли необходимым дать шанс другим вратарям.
Вместе с Луневым в подготовке к матчу с Парагваем участвуют еще два вратаря. В отсутствие Сафанова дверь открылась для Александра Максименко и Юрия Лодыгина.
Отметим, что матч между Россией и Парагваем состоится 25 марта.
İdman.biz