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Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Азербайджанский футбол
Новости
18 Марта 2024 09:52
Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов попал в сферу интересов еще одного клуба.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на турецкий сайт «Фотоспор», 52-летний специалист может стать кандидатом на пост главного тренера «Бешикташа».

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде. Хотя основная задача специалиста, принявшего участие в просмотре игры 1/8 финала Лиги Европы между «Байером» и «Карабахом» (3:2), заключалась в том, чтобы наблюдать за игроками, Айбабу больше впечатлила работа главного тренера. Он положительно отозвался о главном тренере и двух игроках. Специалисту понравилась игра футболистов "Карабаха" Абдуллы Зубира и Жуниньо.

По информации «Фотоспора», возможными заменами Гурбанову также являются Окан Бурук («Галатасарай») и Исмаил Картал («Фенербахче»), контракты которых истекают в конце сезона. Однако, поскольку ожидается отставка главного тренера «Бешикташа» Фернандо Сантуша, Айбаба заинтересован в замене его азербайджанским специалистом.

Отметим, что Гурбанов, тренирующий "Карабах" с 2008 года, представляет интерес и для других европейских клубов.

İdman.biz

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