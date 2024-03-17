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Руководство АФФА ознакомилось с ходом реконструкции стадиона в Агсу - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 16:18
Руководство АФФА ознакомилось с ходом реконструкции стадиона в Агсу - ФОТО

Руководство АФФА провело осмотр городского стадиона в Агсу.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба федерации.

В ходе осмотра президент организации Ровнаг Абдуллаев, генеральный секретарь Сархан Гаджиев и член исполкома, президент областной федерации футбола Искендер Джавадов ознакомились с условиями, созданными на стадионе после ремонтных работ.

Городской стадион Агсу, открытый в 2011 году, вмещает 3 тысячи зрителей. После ремонтных работ были заменены сиденья арены, обновлено кровельное покрытие трибун. Устранены проблемы, связанные с системой освещения, проведены работы по общему благоустройству территории. Летом планируется заменить травяное покрытие стадиона.

İdman.biz

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