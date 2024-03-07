7 Марта 2024
RU

Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо и подарил сувенир

Азербайджанский футбол
Новости
7 Марта 2024 10:30
Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо и подарил сувенир

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов встретился с наставником «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась вскоре после визита клуба «Байер» в Баку в отеле «Хилтон», где остановилась команда.

Гурбанов поблагодарил Алонсо за согласие встретиться, несмотря на долгий путь. Наш главный тренер поинтересовался, как прошел перелет «Байера» в Баку, и отметил, что они поддерживают их в Бундеслиге. Гурбанов проинформировал гостя об Азербайджане, красотах нашей страны, природе и достопримечательностях и пригласил его в будущем посетить нашу страну. Алонсо выразил благодарность за дружеское отношение и прием в нашей стране.

Испанский специалист также подчеркнул, что наблюдал за выступлением "Карабаха" в чемпионате страны. Алонсо заявил, что было желание еще раз приехать в Баку и встретиться, а не быть соперниками, поскольку между командами установились дружеские отношения.

В завершение встречи наш главный тренер подарил Алонсо специально изготовленный шелковый ковер «Карабах» ручной работы. Специалисты сделали памятное фото.

Отметим, что матч "Карабах" - "Байер", который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется сегодня в 21:45.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Если "Карабах" прервет серию "Байера", то будет считаться сильнее "Баварии" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО
11:48
Азербайджанский футбол

"Если "Карабах" прервет серию "Байера", то будет считаться сильнее "Баварии" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость озвучил свои ожидания от поединка "Карабаха" с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы и сказал, что с оптимизмом смотрит на бакинский матч
"Мы можем что-то сделать дома, но в Леверкузене у нас очень мало шансов"
11:24
Азербайджанский футбол

"Мы можем что-то сделать дома, но в Леверкузене у нас очень мало шансов"

"Байер" - такой соперник, что о стопроцентной победе в поединке с ним трудно думать"
13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд
10:05
Азербайджанский футбол

13-я победа с 13 голами: Лидер забил больше голов, чем 7 команд

Завершился тринадцатый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу
"Надеюсь, что "Карабах" прервет беспроигрышную серию "Байера"
09:38
Азербайджанский футбол

"Надеюсь, что "Карабах" прервет беспроигрышную серию "Байера"

"Независимо от исхода предстоящей игры, общественность и болельщики страны гордятся "Карабахом" и надеются на продолжение их достижений"
"У Алонсо нет никаких сверхидей". Лунев отомстит «Байеру» за то, что в него не поверили?
09:33
Азербайджанский футбол

"У Алонсо нет никаких сверхидей". Лунев отомстит «Байеру» за то, что в него не поверили?

Превью "Карабах" - "Байер"
"Карабах" против непобедимого соперника
00:01
Азербайджанский футбол

"Карабах" против непобедимого соперника

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня проведет очередной матч в Лиге Европы

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр
4 Марта 21:17
Азербайджанский футбол

Команда Шахруддина набрала 3 очка после 11 игр

Клуб вратаря сборной Азербайджана Шахруддина Магомедалиева завершил серию неудачных игр в Суперлиге Турции
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО
4 Марта 16:22
Другие

Фарид Гаибов: "Мы можем проводить мероприятия в Карабахе и Ханкенди" - ВИДЕО

"На этой спортивной неделе у нас больше мероприятий, чем за весь год"