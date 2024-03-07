Гурбан Гурбанов встретился с Хаби Алонсо и подарил сувенир

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов встретился с наставником «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась вскоре после визита клуба «Байер» в Баку в отеле «Хилтон», где остановилась команда.

Гурбанов поблагодарил Алонсо за согласие встретиться, несмотря на долгий путь. Наш главный тренер поинтересовался, как прошел перелет «Байера» в Баку, и отметил, что они поддерживают их в Бундеслиге. Гурбанов проинформировал гостя об Азербайджане, красотах нашей страны, природе и достопримечательностях и пригласил его в будущем посетить нашу страну. Алонсо выразил благодарность за дружеское отношение и прием в нашей стране.

Испанский специалист также подчеркнул, что наблюдал за выступлением "Карабаха" в чемпионате страны. Алонсо заявил, что было желание еще раз приехать в Баку и встретиться, а не быть соперниками, поскольку между командами установились дружеские отношения.

В завершение встречи наш главный тренер подарил Алонсо специально изготовленный шелковый ковер «Карабах» ручной работы. Специалисты сделали памятное фото.

Отметим, что матч "Карабах" - "Байер", который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется сегодня в 21:45.

İdman.biz