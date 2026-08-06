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Вагиф Садыгов: "Орхус" в Баку сыграет еще более закрыто"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Августа 2026 11:58
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Вагиф Садыгов: "Орхус" в Баку сыграет еще более закрыто"

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" способен отыграться после поражения от "Орхуса" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов заявил İdman.Biz, что после пропущенного на 30-й минуте гола команда Валдаса Дамбраускаса оказалась под эмоциональным давлением.

"После второго гола Дамбраускас вмешался в игру, заменив Кахима Пэрриса на Мбину, и это сразу принесло результат. Несмотря на два пропущенных мяча, "Сабах" не пал духом и сумел забить. Это следует считать сильной стороной команды".

Бывший главный тренер сборной Азербайджана также указал на позиционные ошибки "Сабаха" в обороне, позволившие сопернику реализовать немногочисленные атаки.

""Орхус" надежно оборонялся и искал возможности забить в быстрых контратаках. Думаю, в Баку мы увидим еще более закрытую игру датского клуба".

Садыгов считает, что у азербайджанской команды сохраняются хорошие шансы на выход в следующий раунд.

"Пусть и небольшое, но преимущество "Сабаха" просматривается. Верю, что при поддержке болельщиков наш клуб победит "Орхус" и завоюет путевку в раунд плей-офф".

Первый матч завершился победой "Орхуса" со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 11 августа в 20:00 на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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